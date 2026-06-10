三井不動産は8月17日、東京都中央区銀座5丁目の並木通りにおいて、2024年7月より建て替えを推進していた「阿部養清堂ビル」を全面開業する。「阿部養清堂ビル」竣工時外観同社は施主・事業主である阿部養清堂から委託を受け、デベロップメントマネージャーとして開発計画の立案や設計・施工管理、店舗誘致などを行い、竣工後はマスターリースを担っている。同ビルは地上8階建てで、平野智司計画工房が建築設計・監理を、坪井工業が