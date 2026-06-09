大阪6月限ナイトセッション 日経225先物65400+1580 （+2.47％） TOPIX先物3899.0+53.0 （+1.37％） シカゴ日経平均先物65570+1750 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 8日の米国市場は、NYダウが下落した一方で、 S＆P500、ナスダックは上昇。前週末に大幅に下落した反動から自律反発狙いの買いが先行し、NYダウは400ドルあまり上昇する場面もみられたものの、米長期金利が高止まりするなかで