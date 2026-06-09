お見送り芸人しんいちが収録中に大パニック。内視鏡検査で発見された口の中の“異常”を「飲んでもうた」と慌てふためいた。【映像】お見送り芸人しんいちが飲み込んでしまったもの6日８日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#６が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。