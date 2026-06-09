お見送り芸人しんいちが収録中に大パニック。内視鏡検査で発見された口の中の“異常”を「飲んでもうた」と慌てふためいた。

【映像】お見送り芸人しんいちが飲み込んでしまったもの

6日８日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#６が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいく。

今回は多忙かつ年齢を重ねてきたMAD5のメンバーが健康診断を受診。しかし、くっきー！は「予算不足で本物のドクターを呼べんかった」と説明。お互いの体を見比べて他の人との違いから異常を見つけるという。くっきー！は「最後はちゃんとした医者に提出する」と語った。

最初は川北の発案でお互いの口の中を見比べることに。川北はゲストのお見送り芸人しんいちの口中に内視鏡カメラを挿入した。

内視鏡カメラによって、川北は「右…黒いのありますね」と“異常”を発見。そこにはなんと、しんいちが食べた小さな小さな“昔のアンタッチャブル”が！川北は「最近食べました？人力舎食べた？」と質問。最後は「歯磨き、もうちょっと頑張って」と診断した。

するとしんいちが「え、ちょっと待って？飲んでいいやつ？」とキョドキョド。「素材何？ほんまに飲んでもうた」と慌て始めた。

うっかり“昔のアンタッチャブル”を飲み込んでしまったしんいち。MAD5メンバーは「胃で漫才してる？」「胃の中暗いから出番待ちちゃう？」と大笑いだった。