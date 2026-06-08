犯人を予想する漫画「仮門」P001【最新話まで一挙公開】犯人を予想する漫画を第1話から読む深夜の校庭で主人公が目にしたのは、血にまみれた親友・杏美の手だった…!!すぐさま救急車を呼ぼうとする主人公に「だめ…逮捕されちゃう」と泣きすがる杏美。悩んだ末、主人公はある人物に電話をかけた。電話の相手に主人公は静かな口調で「助けてくれませんか」とお願いをする。続く言葉は「死体の処理を…」だった。犯人を予想する漫画