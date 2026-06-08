冷蔵庫で野菜を保存しているときに、気付かぬうちに傷んでいたことはありませんか。キッチンペーパーを使って野菜を長持ちさせる方法について、「エリエール」ブランドのティッシュペーパーやトイレットペーパーなどを製造する大王製紙が、公式サイトで紹介しています。【豆知識】とても便利！これがキッチンペーパーを使って「野菜」を長持ちさせる“裏技”です！野菜が長持ちしない原因について、同社は「水分蒸発による乾