「安田記念・Ｇ１」（７日、東京）大混戦のゴール前。栄冠をつかんだのはシックスペンスだった。７度目のＧ１挑戦で、ついに念願のタイトル奪取に成功。見事にエスコートした武豊はＪＲＡ・Ｇ１通算８５勝目。５７歳２カ月２４日での勝利は、横山典が持つＪＲＡ・Ｇ１最年長勝利記録を更新した。安田記念Ｖ４は川田と並び最多勝。また、８番人気、単勝２１・６倍は武豊自身、最も人気薄でのＪＲＡ・Ｇ１勝利となった。２着は逃