ウチはいくらまでかけられる？介護のお金を考えよう【介活のススメ】【図で確認】覚えておこう！介護プロジェクトのメンバー相関図介護においてお金に関する問題は避けて通れません。親がどのくらいの資産を持ち、毎月いくら公的年金を受給しているのか知っておかないと、実際に介護が始まってから子どもが頭を抱えることも…。この機会に、介護費用の基本について、ぜひ知っておきましょう！太田差惠子さん教えてくれたのは…`