10Kはメジャー移籍後最多…今季11先発で防御率4.04【MLB】ドジャース 1ー0 エンゼルス（日本時間6日・ロサンゼルス）ドジャース・佐々木朗希投手は5日（日本時間6日）、本拠地でのエンゼルス戦に先発登板し、7回を投げて2安打無失点、渡米後最多となる10三振を奪った。試合後、バッテリーを組んだウィル・スミス捕手が右腕の快投を称えた。初回から100.4マイル（約161.5キロ）を計測するなど、自慢の剛速球を武器にエンゼルス