マンシーは5日のDバックス戦で一塁手と激突、負傷交代していたドジャースのマックス・マンシー内野手が粋な対応を見せた。4日（日本時間5日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦で相手一塁手イルデマロ・バルガスと激突して負傷交代したが、激突した相手のバルガスへウイスキーを贈ったという。地元ラジオ局「Arizona Sports 98.7 FM Phoenix」のジョン・ガンバドロ氏が自身のX（旧ツイッター）で伝えた。同氏は「イルデマロ・バ