岡本が連日の好守を披露【MLB】Bジェイズ ー オリオールズ（日本時間6日・トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手が5日（日本時間6日）、本拠地で行われたオリオールズ戦に「7番・三塁」で先発出場し、投手を助ける好守を披露した。米識者は「彼はますます（メジャーの守備に）馴染んできましたね」と適応力に感心している様子だ。まずは2回先頭・バサロの放ったゴロを無難に処理し、1死を奪うと、その直後のプレーだった。