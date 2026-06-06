mofusand×珈琲館が初コラボ♡夏限定サマーバッグが可愛すぎる

この夏、癒やしの時間をもっと特別にしてくれそうなニュースが到着♡全国の珈琲館に、人気イラスト「mofusand」との初コラボレーション「mofusand×珈琲館 サマーバッグ2026」が数量限定で登場します。愛らしい“にゃんこ”たちと、珈琲館ならではのくつろぎの世界観が重なった今回だけのスペシャル企画。見た目の可愛さはもちろん、毎日に使いたくなる実用性にも注目です。

mofusand×珈琲館の限定バッグが登場

「mofusand×珈琲館 サマーバッグ2026」は4,800円（税込）。夏らしい淡い水色がアクセントになったキャンバスバッグと、ふかふかのダイカットポーチが主役です。

キャンバスバッグは幅約23cm×高さ約23cm×マチ約11cm。炭火珈琲を手にした“サメにゃん”が描かれ、爽やかな雰囲気たっぷり。タブレットやお出かけグッズも入れやすく、レジャーにもぴったりです。

ダイカットポーチは幅約14.5cm×高さ約15cm。珈琲館の制服姿のにゃんこが、トラディショナル・ホットケーキを一生懸命運ぶ姿がとびきりキュート♡

リップやミラー、日焼け止めの持ち歩きにも便利です。

さらに店舗販売分には、リキッドタイプ炭火アイスコーヒー1000mL（無糖または加糖）1本と、「トラディショナル・ホットケーキ ホイップクリーム付き」「珈琲館のナポリタン」「珈琲館のハウスサンドA・B」対象の商品引換券3枚付き。

※商品引換券の有効期限は2026年11月30日（月）です。

オンラインストア販売分は、バッグ・ポーチ・リキッドタイプ炭火アイスコーヒー1000mL（無糖・加糖各1本）のセットです。※mofusandデザイン商品引換券は含まれません。

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予約＆発売日をチェック

レザー風ステッカー

店頭での事前予約は2026年6月1日（月）～7月1日（水）まで受付。※電話・インターネットでの受付は承っておりません。

販売は店舗で7月2日（木）～9月30日（水）、オンラインストアは7月2日（木）20時からスタートします。数量限定のため、なくなり次第終了です。

さらに7月2日（木）からは「レザー風ステッカープレゼントキャンペーン」も開催。

税込2,500円以上のレシートで1個交換でき、シークレットを含む全6種類を展開。フェイクレザーのぷっくりした質感で、にゃんこたちの可愛さがぎゅっと詰まっています♪

※サマーバッグ、物販購入分、デリバリーサービスのレシートは対象外です。

※レザー風ステッカーの種類はランダムとなります。お選びいただくことはできません。

この夏だけの癒やしを楽しんで♡

mofusandのやさしい世界観と、珈琲館の“ほっと心ほどけるご褒美時間”が重なった今回のコラボ。

バッグとして使うたびに気分が上がり、お店でもおうちでもにゃんこたちに癒やされそうです♡

数量限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめ。この夏はmofusandと一緒に、ちょっと特別なカフェ時間を楽しんでみてくださいね。