HEAVEN Japanは5月23日、自社オンラインショップにて、ワイヤーなしでありながらバストをしっかり寄せて上げる「ノンワイヤーブラ」を発売しました。■シルクのような肌触りの天然素材を使用。暑い夏でも心地いい着用感同商品は、「締め付けは苦手だけどきちんとしたい」という悩みに応え、ラクな着け心地と補整機能を両立させたブラ。独自の立体構造がバストを中央に集め、日常生活の重力で外や下に流れやすいバストをしっかりサ