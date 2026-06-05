締め付けないのに美シルエット。HEAVEN Japanから補整力とラクさを両立したノンワイヤーブラ発売

HEAVEN Japanは5月23日、自社オンラインショップにて、ワイヤーなしでありながらバストをしっかり寄せて上げる「ノンワイヤーブラ」を発売しました。

■シルクのような肌触りの天然素材を使用。暑い夏でも心地いい着用感

同商品は、「締め付けは苦手だけどきちんとしたい」という悩みに応え、ラクな着け心地と補整機能を両立させたブラ。

独自の立体構造がバストを中央に集め、日常生活の重力で外や下に流れやすいバストをしっかりサポートします。産後のボリューム減少や下垂、離れ胸などの悩みに対応し、ノンワイヤーながら補整下着の機能を備えています。

カップ土台のパワーネットや谷間部分のパネルにより、動いてもズレにくく、寄せたバストを長時間キープします。さらに、脇高設計と3列3段ホック、薄手のパワーネットにより、背中をすっきりと見せながら食い込みを軽減します。

肌触りの良いシルクのような天然素材を使用しており、優れた吸湿性と放湿性で汗ばむ季節も快適な着心地。品質表示の印字化やインゴム仕様、すべりどめ付きストラップなど、ストレスフリーな工夫が随所に施されています。型崩れしにくくコンパクトに丸められるため、旅行や出張時にもぴったり。洗濯しても縮みにくい天然素材なので、デイリー使いにも最適です。

サイズはC65からK90まで豊富に展開しており、左右差を調整できるパッドも付属しています。別売りのスタンダードショーツ（2,200円）も用意しています。

■商品概要

商品名：ノンワイヤーブラ

価格：7,480

サイズ：C65〜K90

カラー：サンドグレー

URL：https://shop.heaven-jp.co.jp/products/3215-sdgray

商品名：スタンダードショーツ

価格：2,200円

サイズ：M、L、LL、3L

カラー：サンドグレー

URL：https://shop.heaven-jp.co.jp/products/5155-sdgray

（フォルサ）