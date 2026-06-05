ダイヤモンドバックスとの4連戦カード最終戦【MLB】Dバックス 3ー2 ドジャース（日本時間5日・アリゾナ）ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦を欠場した。ドジャースはサヨナラ負けで連勝が2で止まった。前日二刀流で出場していた大谷は予定通りスタメン外に。代打で起用される可能性もあったが、試合には出場しなかった。5月14日（同15日）の本拠地・ジャイアンツ戦以来、19試合ぶ