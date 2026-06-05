JR徳島駅に6月13日から自動改札機が導入されるのに伴い、4日の夜、改札機の設置作業が行われました。今回徳島駅に導入されるのは、県内初の自動改札機です。利用できるのは、JR四国のチケットアプリで購入した二次元コードと券売機などで購入した裏が黒いきっぷで、ICOCAなどの交通系ICカードや列車内などで購入した裏が白いきっぷは利用できません。4日の夜、入場専用1レーン、出場専用2レーン、共用1レ&