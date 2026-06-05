「コーディファイ・ベースボール」の投稿が反響【MLB】ドジャース 7ー0 Dバックス（日本時間4日・フェニックス）ドジャース・大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼指名打者」で出場し、6回無失点で今季6勝目を挙げた。打席でも3安打5出塁を記録し、投打で圧倒した。試合後、米データ会社が大谷の“驚愕データ”を紹介すると、米ファンからは称賛の声が殺到した。大谷は、3回に右