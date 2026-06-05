元広島の西田真二氏が憧れた、地元・和歌山の左腕エース聖地を夢見た。元広島外野手の西田真二氏（野球評論家、香川オリーブガイナーズアドバイザー）は、和歌山市立貴志小学校4年時（1970年）に貴志少年野球団に入った。小5からは監督に就任した父・嘉平さんにグラウンドでも鍛えられ、エースとして成長。鉛のシューズや重いボールを使っての練習で基礎体力がつきレベルアップするとともに、地元・和歌山から甲子園のアイドルに