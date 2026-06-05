今季10度目のマウンド…投打にわたって活躍【MLB】ドジャース 7ー0 Dバックス（日本時間4日・アリゾナ）二刀流の真価が発揮された一戦だった。ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。6回被安打2、6奪三振無失点の快投。打っては4打数3安打2四球で5出塁の活躍だった。チームを勝利に導いたヒーローに、ロッカールームでは賛辞が飛び交った。初