【漫画】「整形前の自分」にそっくりな女と出会う話【漫画】本編を読む→「整形前の自分」にそっくりな女と出会う話容姿の悩みを解決するために美容整形を選び、新しい人生を歩み始めた主人公。しかしある日、彼女の前に「整形する前の自分」と全く同じ顔をした女性が現れる――。多くの人が抱えるルッキズム(容姿至上主義)への葛藤や自己肯定感をテーマに描き、SNS上で12万件を超える「いいね」を獲得したのが、漫画家・白梅僚人(