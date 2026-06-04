「ボンズは球界のレジェンド」でも…大谷に及ばない理由【MLB】ドジャース 7ー0 Dバックス（日本時間4日・アリゾナ）ドジャース・大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に投打同時出場した。投げては6回無失点で6勝目を挙げ、打っては3安打の活躍を見せた。異次元のパフォーマンスに対し、米メディアや識者から称賛の言葉が次々と送られている。マウンドでは最速最速100.4マイル（約161.6キロ）の