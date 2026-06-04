元STU48で、タレントの森香穂（29）が4日、Xを更新。結婚と妊娠を発表したことをめぐる“デキ婚”との臆測に言及した。森は1日にXやインスタグラムで「いつも応援してくださっている皆さまへ私事ではありますが、このたび結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。さらに「そして新しい命を授かり、現在お腹の中で大切に育んでいます」と、第1子を妊娠していることも明かしていた。その後、砂浜に妊娠検査キット