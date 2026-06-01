県内の主要な河川では6月1日からアユ漁が解禁され、この日を待ちわびた釣りファンが竿を並べました。海陽町小川の海部川上流域では、夜明けとともに釣り人たちが竿を並べました。おとりのアユを泳がせ、近づいたアユを引っ掛ける「友釣り」でアユを狙います。解禁日となった1日は、天候に恵まれたものの水温が低いためアユの動きが鈍く、釣り人は日が昇ってからようやくアユを釣り上げることができました。（釣り人）「6匹だと思う