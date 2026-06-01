民間の調査会社によりますと、6月はスナック菓子や即席めんなど身近な食品の多くをはじめ、1000品目以上が値上がりします。主要な食品メーカー195社による6月の値上げは1078品目となることが、帝国データバンクの調査でわかりました。カルビーは6月1日納品分から、スナック菓子を値上げします。ポテトチップス類は5～10％、「Jagabee」は約30％の値上げとなります。また、即席めんも値上げ対象です