5月31日の午後、徳島市で停車中の車に追突し、3人にけがをさせたまま逃げていた28歳の男が、過失運転致傷とひき逃げの疑いで逮捕されました。逮捕されたのは、上板町神宅の造園作業員の男・28歳です。警察によりますと、容疑者の男は5月31日の午後1時20分ごろ、徳島市応神町東貞方で信号待ちをしていた車に追突しました。追突された車には、吉野川市鴨島町に住む42歳の女性と高校生の娘2人、小学生の息子が乗っていて、女性と娘2人