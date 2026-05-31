フィリップス氏は2025年10月に現役を引退、今年2月に“レイズ復帰”【MLB】レイズ 8ー5 エンゼルス（日本時間30日・セントピーターズバーグ）2023年にエンゼルスで大谷翔平投手とともにプレーし、2025年10月に現役引退を発表したブレット・フィリップス氏がまさかの場所で“発見”された。29日（日本時間30日）に行われたレイズ-エンゼルス戦。ファンは「フィリップス……君を愛しているよ」「アメージング」と爆笑だ。レイズ