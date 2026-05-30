神奈川発のディスカウントスーパー「オーケー」。2026年も毎月新店舗をオープンさせている、勢いのあるスーパーです。スーパー事情やトレンドフードに詳しいESSEonlineライターの高梨リンカさんは、「コスパはもちろん品ぞろえも魅力的なスーパーです」と語ります。親のすすめで通うようになったという高梨さんに、オーケーの特徴とおすすめのスイーツを実食レポートしてもらいました。オーケークラブ会員になると約3％割引オーケ