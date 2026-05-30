神奈川発のディスカウントスーパー「オーケー」。2026年も毎月新店舗をオープンさせている、勢いのあるスーパーです。スーパー事情やトレンドフードに詳しいESSEonlineライターの高梨リンカさんは、「コスパはもちろん品ぞろえも魅力的なスーパーです」と語ります。親のすすめで通うようになったという高梨さんに、オーケーの特徴とおすすめのスイーツを実食レポートしてもらいました。

オーケークラブ会員になると約3％割引

オーケーには「オーケークラブ」という会員システムがあります。オーケークラブ会員になると、酒類を除く食料品が本体価格の3/103（約3％）も割引されます。

【写真】コスパ最強なオーケーのオリジナルアイス

ただし、特典の割引が受けられるのは現金払いのときだけ。クレジットカードや電子マネーでは特典を受けられません。

「うっかりカードで支払ってしまい、特典の割引を受けられなかった！」なんてミスが起こりがちなのでご注意を。

入会金・年会費無料は無料で、店舗で即時発行されます。会員カードは発行するのに200円かかりますが、約7000円の買い物で元が取れますよ。

高級アイスのようなコクとうま味「オリジナルアイス」

シンプルな見た目からは想像できないコクとうま味の「アイスクリーム」。「高級アイス級の味！」と評判のスイーツです。

店舗や時期によって変わりますが、私が最近行った店舗では以下の7種類が売られていました。

・バニラ

・ビターチョコレート

・ピスタチオ

・チャイ

・ラムレーズン

・ビターキャラメルシナモン

・抹茶

オーケーで隣に置かれていたハーゲンダッツ（ミニカップ）と比べると、容量は10mL多い120mLで、値段は30円安い214円です。

ハーゲンダッツの方がパッケージは華やかで種類も多いですが、コスパならオリジナルアイスがおすすめ。

ラムレーズンアイスには驚くほどラムレーズンがたくさん入っていて、濃厚な味と香りが楽しめます。

ピスタチオは身の部分をそのまま食べたときと同じ味。素材の味を濃縮したリアルな味と香りが低価格で味わえるのがうれしいですね。

・オリジナルアイス 214円

約700gの大容量「BOX ティラミス」

オーケーにあるPleciaの「BOX ティラミス」は、約700gの大容量ティラミスです。

Pleciaのティラミス自体はほかでも買えるのですが、この大容量サイズはオーケーならでは。たっぷり食べられるので、ティラミス好きにはたまりません。

Pleciaのティラミスは北海道マスカルポーネを使用。コクがあるのに甘すぎないのがいいですね。

コーヒーシロップを含ませたスポンジもマスカルポーネムースも、上品で味の主張が強すぎないため、大容量でもおいしく食べ進められます。

ただ、パックの底が深いので、きれいに取り分けるのは少し難しいです。

わが家では途中からスプーンですくい、ダイナミックに取り分けて食べるようになりました。

・BOXティラミス 862円

オーケーはちみつ使用の「はちみつヨーグルト」

高級感のあるパッケージの「はちみつヨーグルト」には、「オーケーはちみつ」がふんだんに使われています。

「オーケーはちみつ」とは長年販売している百花蜜を使った商品で、500gだと640円、1kgだと1069円という高コスパの商品。

食感はややかため。はちみつの味がそのままするわけではありませんが、酸味が抑えられてマイルドな味になっています。ミルキーとも言えるような、あっさりしつつもコクのある味です。

スイーツとして食べるなら、さらにはちみつをかけてもいいですし、フレッシュで酸味のあるイチゴなどと一緒に食べてもおいしいですよ。

・はちみつヨーグルト 172円

オーケーのスイーツはパッケージが簡素なため、味の想像がつきづらいですが、実際に食べてみるとおいしい商品が多く、コスパも最強で家計にも優しいです。

どの商品もおすすめですが、私のイチオシは「オリジナルアイス」。ぜひ試してみてください！

※掲載している商品の値段は非会員・税込のものです。

※紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください