佐賀県有田町でジュエリー制作をしている、彫金家のオオクボスミエさん（70代）。今も現役でショップを営むオオクボさんの、リアルな「朝ごはんと夜ごはん」を紹介します。お気に入りの魚料理や、日曜だけ食べるサラダとベーコンエッグなど、栄養満点でおいしいごはんが満載です。※ この記事は『75歳、おしゃれの決め手 自分を演出する楽しみ』（KADOKAWA刊）に掲載された内容を一部抜粋・再編集して作成しています【写真】ゆっく