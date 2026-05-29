終わりの見えない物価高。「毎日なんとなく食べているもの」を見直してみると、意外な節約になるかもしれません。「朝は毎日パンを食べていた」と語るのは、浪費家から節約生活に転換して8年、YouTubeで節約術を発信する3児の母・みさきさん。家族5人で毎日千円程度になる市販のパンの購入をやめたことで、食費が月2万円以上減らせたそう。今回、みさきさん一家の新定番になった「朝食メニュー」を教えてもらいました。1：残り物で