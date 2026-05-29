財布の中身がスッキリ、快適になるアイデアを紹介します。おしゃれを楽しみながら少ないもので暮らす、“ゆる”ミニマリストのやまこさん（40歳）のケースです。ここでは、やまこさんがミニ財布に変えたことで実感したメリットや、無理なく財布の整理ができるようになった4つの習慣について語ります。習慣1：あえて小さい財布を使う少ないもので暮らす快適さを知っていくうちに、財布の中身も整理しようと決心した私。そのなかで「