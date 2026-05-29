新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、『第47回ABCお笑いグランプリ2026』の決勝を独占無料生放送することを決定した。 『ABCお笑いグランプリ』は、朝日放送テレビが毎年放送する若手芸人の登龍門的コンテスト。1980年に誕生した『ABC漫才・落語新人コンクール』を原点に、1989年からは『ABCお笑い新人グランプリ』、2012年からは現在の『ABCお笑いグランプリ』と名称を変えて開催されている。歴代優勝者や過去の参戦者