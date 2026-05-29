ABEMAでABCお笑いグランプリ2026決勝を独占無料生放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、『第47回ABCお笑いグランプリ2026』の決勝を独占無料生放送することを決定した。
『ABCお笑いグランプリ』は、朝日放送テレビが毎年放送する若手芸人の登龍門的コンテスト。1980年に誕生した『ABC漫才・落語新人コンクール』を原点に、1989年からは『ABCお笑い新人グランプリ』、2012年からは現在の『ABCお笑いグランプリ』と名称を変えて開催されている。歴代優勝者や過去の参戦者には、ダウンタウン、ナインティナイン、中川家、ますだおかだ、フットボールアワー、千鳥、かまいたち、霜降り明星など現在のお笑い界を牽引するレジェンドたちが名を連ねており、芸人人生の大きな通過点として位置づけられている。昨年は、2024年の「M-１グランプリ2024」で４位に輝き実力を轟かせていたエバースが圧倒的な漫才で第46代王者の座を獲得した。
漫才、コント、ピン芸、なんでもありの“お笑い異種格闘技”ともいえる『ABCお笑いグランプリ』は、今年で47回目を迎え、昨年から41組増えた583組もの若きお笑い芸人が全国からエントリー。今大会には、昨年の「M-１グランプリ」ファイナリスト勢のヨネダ2000、めぞん、敗者復活戦で爪痕を残した豆鉄砲、生姜猫、ゼロカランが参戦。さらに、ytv漫才新人賞受賞歴を持つ空前メテオ、ぐろうや、NHK上方漫才コンテスト優勝の例えば炎など、他の賞レースでも活躍する実力派芸人たちも名を連ねている。加えて、ダウ90000や本大会ラストイヤーでもあるこたけ正義感のほか、先日「ONE CHANCE 2026」初代王者に輝いたイチゴ、本大会ファイナリスト経験のある金魚番長など今まさに注目を集める若手たちが勢ぞろいしており、今年も実力派によるハイレベルな戦いが予想されている。
過酷な予選を勝ち抜いた芸人たちによる準決勝は、６月16日（火）にABCホールにて開催。また、決勝の放送日時などの詳細は後日発表される。
（C）AbemaTV, Inc.
『ABCお笑いグランプリ』は、朝日放送テレビが毎年放送する若手芸人の登龍門的コンテスト。1980年に誕生した『ABC漫才・落語新人コンクール』を原点に、1989年からは『ABCお笑い新人グランプリ』、2012年からは現在の『ABCお笑いグランプリ』と名称を変えて開催されている。歴代優勝者や過去の参戦者には、ダウンタウン、ナインティナイン、中川家、ますだおかだ、フットボールアワー、千鳥、かまいたち、霜降り明星など現在のお笑い界を牽引するレジェンドたちが名を連ねており、芸人人生の大きな通過点として位置づけられている。昨年は、2024年の「M-１グランプリ2024」で４位に輝き実力を轟かせていたエバースが圧倒的な漫才で第46代王者の座を獲得した。
過酷な予選を勝ち抜いた芸人たちによる準決勝は、６月16日（火）にABCホールにて開催。また、決勝の放送日時などの詳細は後日発表される。
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