「手は抜きたいけれど、きちんと感は残したい」という日におすすめなのが、「白身魚とトマトのオーブン焼き」。SNS総フォロワー数40万人超、時短レシピで人気の爆速レシピクリエイター・およねさんに教えてもらいました。オーブンに入れて焼くだけ！ニンニク香る「白身魚レシピ」オリーブオイルとニンニクの香りが食欲をそそる、シンプルながら満足感のある味わい。【写真】調味料をかける特別な材料は必要なく、手軽につくれるの