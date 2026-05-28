5月も終わりにさしかかり、夏らしい日が増えてきました。そろそろTシャツが着たいけれど体型が気になる…。そんなお悩みをもつ人に「ぜひ試してみてほしいのが、GUのメンズTシャツ」と語るのは、プチプラブランドに詳しい40代のブロガー、makiさん。今回はmakiさんおすすめアイテムと、コーディネート例を教えてもらいました。アイテム1：5分袖で二の腕カバーができる「スウェT」まずは、毎年大人気の「スウェT」。【写真】着回し