毎日の家事がラクになり、居心地のよい台所をつくるアイデアを紹介します。家族4人で小さな平屋に暮らす、インフルエンサーのmahoさん（37歳）のケースです。「家族みんなが使いやすいこと」を優先し、隠す収納をやめたmahoさん。片付けの手間削減もかなう、キッチンの工夫4つについて教えてもらいます。生活感＝個性。台所にいる時間は宝物結婚後はモデルハウスのような空間に憧れ、生活感は徹底的に隠していたというmahoさん。【