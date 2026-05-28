毎日の家事がラクになり、居心地のよい台所をつくるアイデアを紹介します。家族4人で小さな平屋に暮らす、インフルエンサーのmahoさん（37歳）のケースです。「家族みんなが使いやすいこと」を優先し、隠す収納をやめたmahoさん。片付けの手間削減もかなう、キッチンの工夫4つについて教えてもらいます。

生活感＝個性。台所にいる時間は宝物

結婚後はモデルハウスのような空間に憧れ、生活感は徹底的に隠していたというmahoさん。

【写真】キッチン収納ではビンが大活躍！

「自分にとっては気持ちがよくても、しまい込むと、家族にとってはものの場所がわかりにくい。ほかにも、料理好きな夫のあと片づけが気に入らなかったり、子どもが散らかしたオモチャが気になったりして、よく家族に対してイライラしてしまうことがありました」（mahoさん・以下同）

あるとき、子ども服の小さな洗濯物がきっかけで考え方が変わることに。

「いつまで干してあげられるんだろう…と立ち止まり、遊んで散らかした家が途端にいとおしく思えて。生活感はわが家の個性、ありのままがすてきだと思ったんです」

以来、「私のルール」よりも「家族が使いやすいこと」を優先し、隠す収納を思いきってやめることに。

「子どもも自然と配膳を手伝ってくれるようになって、今は台所が家族だんらんの場所になりました」

1：食器を乾かす場所はお気に入りを使って見栄えよく

夕食づくりは朝まとめて行い、洗い物まで完結。水きりカゴはステンレスや竹カゴをそろえ、その日の気分で使い分け。

「使う器も道具も日々違うので、新鮮な気持ちで景色として楽しんでいます」

2：“飾るだけ”のものは置かない

台所にあるのは使うものだけ。

「長く使える木やステンレス、ほうろうが中心。出したままでディスプレーとしても楽しみ、日々使えばほこりもつきません。グリーンも食べられる豆苗に」

3：よく使うものはビンに入れてインテリアに

クッキーに使う米粉、朝食のグラノーラなどをビンに入れてストック。

「保存袋だと、粉がチャックにつまってかえって不便でした。見た目もおしゃれになって一石二鳥です！」

よく使うゴマなどの調味料もビンに。

4：使うシーンごとにセット化して出しっぱなしに

コーヒーは平日にさっと飲むインスタントと、休日に夫がいれるドリップ用でそれぞれ分けてセット。

「トレーなどにゆるくまとめておくと出したままでも絵になって、準備も片づけもラクです」