たまりがちな学校の紙類を、どうやって管理するかが悩みの種になっている人も多いのではないでしょうか。「100円ショップのアイテム3つで簡単に管理できますよ！」と教えてくれたのは、整理収納アドバイザーのESSEベストフレンズ101メンバー・伊藤優子さん。どんなふうに紙類を整理しているのか、詳しく紹介します。入ってきたら、即3つに仕分け紙類はあと回しにするほど、量も面倒くささも増えてくるもの。だからこそ、まずは入っ