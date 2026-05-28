調理時間を短縮したいときや、さっと食事をすませたい気分の日には、電子レンジで調理が完結するごはんがあると助かりますよね。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、レンジでつくれる「リゾットレシピ」を教えてもらいました。レンジにおまかせ！“チーズがとろ〜り”濃厚リゾット今回は、トマトのほどよい酸味とチーズのコクが溶け合う、優しい味わいのリゾットを紹介します。【写真】材料はこちら！レンジ加熱だけで完成するの