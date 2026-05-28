調理時間を短縮したいときや、さっと食事をすませたい気分の日には、電子レンジで調理が完結するごはんがあると助かりますよね。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、レンジでつくれる「リゾットレシピ」を教えてもらいました。

レンジにおまかせ！“チーズがとろ〜り”濃厚リゾット

今回は、トマトのほどよい酸味とチーズのコクが溶け合う、優しい味わいのリゾットを紹介します。

【写真】材料はこちら！

レンジ加熱だけで完成するので、火を使わず簡単！ 素材のうま味がご飯へじんわりとなじみ、チーズのまろやかさを最大限に引き立てます。とろっとした食感で食べやすく、子どももパクパク食べてくれる一品です。

●トマトチーズリゾット

【材料（2人分）】

ご飯 300g

トマト 1個（約150g）

ベーコン 2枚

ピザ用チーズ 40g

粉チーズ 小さじ2

牛乳 50mL

水 100mL

顆粒コンソメスープの素 小さじ1

塩 小さじ1／4

オリーブオイル 小さじ1

乾燥パセリ 少し

黒コショウ 少し



【つくり方】

（1） トマトは1cm角に、ベーコンは1cm幅に切る。

（2） 耐熱ボウルにご飯、トマト、ベーコン、水、顆粒コンソメスープの素、塩を入れて軽く混ぜる。ふんわりラップをし、電子レンジ（600W）で4分加熱する。

（3） 一度電子レンジから取り出して混ぜたら、牛乳、ピザ用チーズを加えてさらに電子レンジ（600W）で2〜3分ラップをせずに加熱する。

（4） 加熱後ざっと混ぜて皿に盛る。粉チーズをふり、オリーブオイルを回しかける。パセリ、黒コショウをふって完成！

※ 電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍を目安に加減してください。機種によって多少差があります

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください