ハンバーグ＆ステーキレストラン『ビッグボーイ』『ヴィクトリアステーション』から「29（肉）の日」にちなんだ豪快メニューが登場する。2026年5月28日から30日の3日間限定で売り出されるのは、「よくばりグリル」など4品。4種の肉が楽しめる贅沢グリルとは 、いったいどんなメニューなのか。ボリューム満点！人気肉メニューが大集結『ビッグボーイ』で毎月開催される「29（肉）の日」ではお肉をお得に楽しめるメニューが登場す