2試合で4打数4安打、1本塁打の大活躍も【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースのエンリケ・ヘルナンデス内野手が長期離脱することが濃厚となった。27日（日本時間28日）に本拠地で行われるロッキーズ戦前に取材に応じたデーブ・ロバーツ監督が状態について言及した。“キケ”は昨オフに左肘を手術したこともあり、開幕はマイナースタートとなった。その後も懸命にリハビリを続け、25日（同26