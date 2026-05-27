【モデルプレス＝2026/05/27】米大リーグのシカゴ・カブスとマイナー契約を結んだ常松広太郎（22）外野手が5月26日、自身のInstagramを通じて一般女性と婚約したことを報告した。【写真】カブスとマイナー契約のイケメン選手、話題の美人婚約者を顔出し◆常松広太郎、婚約発表でお相手顔出しSNS上で婚約したという情報が出回ったことを受け、5月25日に自身のX（旧Twitter）を通じて「昨夜より情報が出回っていますが、婚約は事実で