プレナス（東京都中央区）の持ち帰り弁当チェーン「Hotto Motto (ほっともっと)」が、大きな“アジフライ”を使った「アジフライのりタル弁当」と、おかずたっぷりの「アジフライ＆しょうが焼き弁当」を6月3日に新発売します。【写真】えー豪華！「アジフライ＆しょうが焼き」弁当もおいしそう！「アジフライのりタル弁当」は昨年、期間限定メニューとして登場。ボリュームがあり、ふっくらとした食感が特長のアジフライが楽