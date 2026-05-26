巨人でプレー経験のない監督は球団史上初めて巨人は26日、阿部慎之助監督の辞任を発表した。シーズン途中での監督退任は球団史上初めて。橋上秀樹オフェンスチーフコーチが26日のソフトバンク戦（東京ドーム）から監督代行を務める。橋上監督代行はソフトバンク戦前に取材に応じ、「大変残念ではありますけど、（自分としては）致し方ないのかなと思っています」と神妙な面持ちだった。辞任した阿部監督から「ただただ申し訳な