ロバーツが不振が続くベッツについて言及【MLB】ドジャース 5ー3 ロッキーズ（日本時間26日・ロサンゼルス）ドジャースは25日（日本時間26日）、本拠地でロッキーズと対戦し5-3の逆転勝ちで3連勝を飾った。不振が続くムーキー・ベッツ内野手は7回に同点の犠飛を放つも3打数無安打。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「スイングに自信を持っていない」と奮起を促した。前日24日（同25日）の敵地・ブルワーズ戦で3試合ぶりの安打を