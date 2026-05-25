ブルワーズのマーフィー監督「（山本は）余計な走者を与えなかった」【MLB】ドジャース 5ー1 ブルワーズ（日本時間25日・ミルウォーキー）ドジャースの山本由伸投手が24日（日本時間25日）、敵地で行われたブルワーズ戦に先発し、7回1失点で今季4勝目を挙げた。ブルワーズのパット・マーフィー監督は「序盤にチャンスはあったが抑えられた。（山本は）余計な走者を与えなかった」と悔やんだ。山本に7安打を浴びせながらも本塁