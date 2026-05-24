楽天が初回に8点を奪う猛攻で連敗ストップ24日、パーソル パ・リーグ公式戦3試合が行われた。ソフトバンクは7-6で日本ハムとの乱打戦を制した。先発の前田悠伍投手が初回に満塁弾を浴びるも打線が奮起。2回2死満塁から周東佑京外野手の3点適時三塁打などで同点にすると、3回に柳田悠岐外野手の2ランで勝ち越した。その後追いつかれたが、8回に柳田が犠飛を放ちこれが決勝点に。12安打で7点を奪い、対日本ハム8連勝を飾った。楽