2023年に“貧乏球団”レイズが持ちかけていたトレードとは…ドジャースの大谷翔平投手は、メジャーに挑戦した2018年から6年間をエンゼルスで過ごした。2023年にはトレード期限までに“放出”されるかが大きな注目を集めたが、ここにきてレイズが驚きのトレードを持ちかけていたことが判明した。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」の敏腕記者ケン・ローゼンタール氏が伝えた。「ショウヘイ・オオタニがレイズへ？球界