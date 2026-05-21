毎日の家事のなかでも負担が大きいのが、布団や洗濯物を干す作業。アラフォーで夫とふたり暮らしのESSEonlineライター・小林ユリさんも、長年ベランダ干しを続けていたものの、思いきってやめてみたところ、暮らしと心に大きな変化があったといいます。今回、小林さんが実感している「外干しをしないメリット」について語ります。「当たり前」だった外干し。正直ちょっと大変だった…洗濯機のある1階から2階のベランダまで洗濯物を